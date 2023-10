Calcioscommesse, la sceneggiata di Coverciano e il pericolo autogol: cosa non torna

14 ottobre 2023 a

Doveva essere una pausa per le Nazionali noiosa come tante altre. Invece la quiete è stata spazzata via dallo scandalo del calcioscommesse, o presunto tale. Come scrive Pietro Senaldi nell'edizione odierna di Libero, l'entità dell'inchiesta è tutta ancora da verificare. Di certo c'è solo il sensazionalismo con cui tutto è iniziato, con le forze dell'ordine che addirittura si sono presentate a Coverciano per parlare con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, finiti sotto indagine, coi telefoni sequestrati e costretti ad abbandonare il ritiro della Nazionale. Fabrizio Corona sta sguazzando in questo caos che ha contribuito a scatenare e ora sostiene che siano una cinquantina i nomi dei personaggi coinvolti in questo presunto scandalo. Intanto l'attenzione è tutta su Tonali e Zaniolo, che magarii potevano essere convocati in questura con calma anziché essere esposti al pubblico ludibrio. Ma così i magistrati non sarebbero diventati famosi quanto loro.

