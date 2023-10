Cristiano Ronaldo assalito in campo: il folle gesto fermato troppo tardi

Roberto Tortora 17 ottobre 2023 a

Non è un periodo semplice per Cristiano Ronaldo. Se l’asso portoghese è stato prima assalito dalla paura di ricevere 100 frustate in Iran per aver causato un adulterio (aveva cioè abbracciato e baciato Fatima Hamami, artista e donna disabile che ha regalato al portoghese molti dei suoi dipinti), accusa poi smentita, adesso nemmeno quando va in campo può stare tranquillo. Durante la gara di qualificazione a Euro 2024 tra la Bosnia e il suo Portogallo, infatti, un tifoso ha fatto irruzione sul terreno di gioco al 38’, all’altezza del calcio d’angolo, aggredendo CR7 che stava festeggiando con i compagni il 4° gol lusitano.

Malgrado il pronto intervento degli stewards, il fan è riuscito a raggiungere e colpire il campione portoghese. Il pronto intervento della sicurezza a bordocampo ha evitato che la situazione degenerasse, ma Ronaldo ha comunque subìto un paio di colpi. Troppo scioccato e incapace di reagire, non ha potuto evitare l’assalto nei suoi confronti. Troppa, invece, la delusione dei tifosi di casa, evidentemente, per aver preso una sonora manita in soli 45 minuti dalla squadra di Roberto Martinez. Il gesto, ovviamente, è inqualificabile e ingiustificabile.

L’ex-attaccante della Juventus ha contribuito al successo con una doppietta. Il primo squillo dopo soli 5 minuti, trasformando alla sua maniera un calcio di rigore. Il bis al 20’, quando ha trafitto nuovamente il portiere bosniaco Ibrahim Šehić su assist perfetto di Joao Felix. Una prestazione che, a due mesi dalla fine dell’anno solare, lo rende il miglior marcatore in assoluto del 2023. 40 gol realizzati dall’asso portoghese, contro i 39 del norvegese Erling Haaland che, invece, con la sua Norvegia vede sempre più lontana la possibilità di giocare i prossimi europei in Germania. Al di là dell’episodio spiacevole, Ronaldo ha esaltato con la sua partita tutto lo stadio bosniaco, il Bilino Polje di Zenica, e si è preso anche la standing ovation nel secondo tempo al momento della sostituzione.