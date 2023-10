Calcioscomesse, l'audio-choc pubblicato da Corona: "Non farlo, mi rovini del tutto"

17 ottobre 2023 a

a

a

Fabrizio Corona è tornato all’attacco dopo che una delle sue presunte fonti lo ha sbugiardato per quanto concerne il coinvolgimento di Nicola Zalawski nello scandalo del calcioscommesse. Intervenuto al Cerbero Podcast, il presunto informatore ha fatto sapere di essersi pentito di aver fatto il nome del terzino della Roma e di non possedere alcuna prova: inizialmente era stato spinto dalla necessità dei soldi, con Corona che gli aveva promesso 20mila euro. Dal suo canto l’ex re dei paparazzi ha risposto con un audio che dimostra che uno dei suoi informatori si è “spaventato”, decidendo di fare marcia indietro.

“Fabrizio - si sente nell’audio pubblicato sui social - guarda che ieri è successo il finimento, mi sono venuti a cercare, mi hanno chiamato e minacciato. Te lo chiedo per favore, non mettere il continuo dell’audio, mi rovini del tutto”. Facendo riferimento alle smentite apparse sui media nelle ultime ore da parte dei presunti informatori, Corona è quindi passato al contrattacco tramite il suo sito: “Chissà se è la stessa che nell’audio invoca Fabrizio di non usare le prove perché è stato minacciato dopo le prime rivelazioni. E di fronte a un diniego (ormai è troppo tardi per tirarsi indietro anche perché esistono decine di telefonate registrate, video inviati) ha minacciato di dire che è tutto falso”.

"A volto coperto per 20mila euro": calcioscommesse, la fonte di Corona fa crollare tutto

"Comunque oggi è il giorno della verità”, scrive il sito di Corona, che poi annuncia: “Alle 17 vi mostreremo un altro giocatore della Roma, questa volta in video, che scommette in tribuna mentre guarda la partita della sua squadra. E alle 20, come aperitivo pre-nazionale, ecco uno degli audio che ci rivela che un certo Nicola scommetteva… E certo che scommetteva!”. L’ex re dei paparazzi è atteso stasera ad Avanti Popolo, la trasmissione di Rai 3 condotta da Nunzia De Girolamo: probabile che verranno svelati ulteriori dettagli sul calcioscommesse.