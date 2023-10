Calcioscommesse, Luciano Spalletti: "Erano distrutti". Tonali-Zaniolo, dramma in spogliatoio

17 ottobre 2023 a

A poche ore dall'attesissima - e fondamentale - partita contro l'Inghilterra per le qualificazioni ad Euro2024, il Ct dell'Italia, Luciano Spalletti, fa il punto. E ovviamente non può esimersi dal commentare la vicenda calcioscommesse che ha travolto due suoi giocatori, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, costretti ad abbandonare il ritiro della Nazionale e che, ora, con tutta probabilità, dovranno fare i conti con una lunga squalifica.

L'allenatore di Certaldo, in conferenza stampa, ha ammesso: "È stato un trauma per la squadra, perché poi ci siamo ritrovati ad avere le autorità dentro lo spogliatoio, che sono venuti a prendere questi ragazzi, per cui ci siamo rimasti un po' male e siamo rimasti sorpresi". Dunque, una lunga pausa, una smorfia, quel modo di comunicare tipico di Spalletti, e un gesto mimato con le mani, come a dire: "Che cosa possiamo farci?".

Tant'è, il Ct ha aggiunto: "Però abbiamo avuto una giornata intera da quando li abbiamo salutati e la mattina del giorno dopo in molti siamo andati ad abbracciarli prima che tornassero ai loro club e alle loro abitazioni. I ragazzi, quelli coinvolti, erano distrutti, per cui, quando poi si sta insieme e si vive lo spogliatoio e le partite come una Nazionale, si creano sempre dei rapporti e delle relazioni importanti", rimarca l'allenatore.

"Anzi - riprende -, è subito la stessa cosa che si porteranno dietro per tutta la vita, quella delle relazioni, oltre a quella dei risultati. Penso che sia una tentazione, un vizio, che può succedere tra i giovani, il fatto del gioco e delle scommesse. Noi ci siamo impegnati nel dire a loro molte cose e continueremo a seguirli per quanto riguarda quelli che conosciamo e quelli di cui parliamo, per dar loro la possibilità, attraverso delle notizie e delle conoscenze, di poter rivedere quello che per loro è il divertimento più importante", conclude Luciano Spalletti cercando di vedere quel che di buono si può trarre da tutta questa vicenda.