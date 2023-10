Milan, ora è psicodramma in porta: chi gioca contro la Juventus?

19 ottobre 2023 a

Dopo una settimana trascorsa all'insegna delle rivelazioni di Fabrizio Corona sullo scandalo calcioscommesse, è quasi tempo di tornare in campo. Domenica 22 ottobre, allo stadio San Siro, andrà in scena una classica del nostro campionato: Milan-Juventus. I bianconeri arrivano piuttosto acciaccati al prestigioso appuntamento. Con la squalifica di Paul Pogba e Nicolò Fagioli e dopo gli infortuni di Federico Chiesa e Danilo, la Vecchia Signora rischia di scendere in campo con diverse riserve. Ma non va certamente meglio ai rossoneri.

Il Milan è in totale emergenza. Il surreale match di Genova ha sì portato i 3 punti a Milanello, ma ha anche segnato a referto le squalifiche di Theo Hernandez e Mike Maignan, due pedine fondamentali della squadra di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà completamente stravolgere il suo reparto difensivo. Soprattutto dopo lo stop forzato del suo secondo portiere: Marco Sportiello. Come riporta Sky Sport, l'ex Atalanta si è fermato dopo un problema muscolare avvertito nella giornata di giovedì 19 ottobre. E sicuramente salterà la gara di campionato contro la Juventus.

A difendere la porta rossonera potrebbe essere nuovamente Antonio Mirante. Il terzo portiere milanista è un veterano del nostro campionato. E in passato ha vestito anche la maglia bianconera nella stagione nella stagione 2006/2007, quando la Juventus giocò per la prima volta nella sua storia il campionato di Serie B. Un incrocio suggestivo che però potrebbe incidere molto sul risultato della partita. Dato che, con la maglia del Milan, l'ex Sampdoria ha giocato solo una gara ufficiale.