Milan, la pazza idea di Pioli: "il figlio di" titolare contro la Juventus

Il Milan per confermare il primo posto, la Juve per continuare il suo cammino e tentare di avvicinarsi il più possibile alla vetta. Il posticipo di San Siro, però, sarà anche il match tra due formazioni con i cerotti. Lato Milan assenze pesanti sono quelle di Theo Hernandez (squalificato col Genoa, sarà sostituito da Florenzi) e di Mike Maignan.

Se inizialmente doveva essere Marco Sportiello il suo sostituto, giovedì è arrivata la notizia dell’infortunio dell’estremo difensore ex Atalanta. Sarà quindi Antonio Mirante a partite da titolare, che la precedente apparizione l’ha fatta in Milan-Verona dello scorso campionato (subentrando a Maignan) e l’ultima volta che è partito titolare è stato con la Roma nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United, persa 6-2 e vinta 3-2 all’andata. Da allora, sono passati 898 giorni.

Senza due dei tre portieri della prima squadra, così, a occupare il ruolo di vice contro la Juventus ci sarà Lapo Nava. Figlio di Stefano, noto ex giocatore del Milan degli anni '90 ed attuale opinionista sportivo, 19 anni, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili e attualmente è il titolare della Primavera, con cui è riuscito ad arrivare fino alle semifinali della scorsa Youth League.

Nella stagione 2022-2023, è stato convocato da Stefano Pioli per due volte in Serie A e per quattro volte in Champions League, per poi essere portato con la prima squadra nel ritiro estivo negli Stati Uniti. E se il portierino scippasse il posto di Mirante? Nelle ultime ore qualche ipotesi su una sua presenza da titolare è emersa. Solo la lettera delle formazioni, domenica sera, dirà quale sarà la scelta di Pioli.