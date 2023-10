Sassuolo-Lazio 0-2, la magia di Luis Alberto: Sarri vola al sesto posto

21 ottobre 2023 a

Riparte con il piede giusto dopo la sosta la Lazio di Maurizio Sarri. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, succede tutto nel primo tempo e in 7 minuti: Sassuolo ko 0-2. Felipe Anderson è brave a trasformare in oro una palla filtrante di Castellanos e sblocca la partita al 28'. Poi al 35' Luis Alberto firma il 2-0 definitivo. Il primo senza storia, nel secondo non cambia il film della gara. Grazie a questa vittoria, i biancocelesti salgono al sesto posto con 13 punti, a +3 sui neroverdi. Brivido per la Lazio, che domina la partita a lungo, per il rosso al portiere Provedel poi annullato dal Var.

Luis Alberto, autore dello 0-2 nella vittoria della Lazio di questa sera, ai microfoni di Dazn ha detto: "Che cosa rappresenta questa squadra? Tutto. È un momento in cui sono abbastanza tranquillo e mi diverto a giocare e a soffrire. Questi ultimi anni li voglio vivere benissimo, sono come un bambino di 31 anni. Sono in un momento in cui ho una fiducia che non pensavo mai di avere". E ancora: "Per me la cosa più importante è che la Lazio stia più in alto possibile, adesso stiamo provando a fare punti in classifica. Il gol di stasera? Studio un po' tutto e i portieri prima delle partite, sapevo che dovevo alzare la palla contro Consigli". Infine ha rivelato: "Io il 10 più forte della Serie A? Ci sono tanti giocatori forti, io faccio il mio per il bene del Lazio. Il numero mi piace. In Italia ci sono tanti giocatori tecnici e dobbiamo godere del calcio".