Gigio Donnarumma? "Ve l'ha fatta pagare": Milan, l'umiliazione peggiore

Un 3-0 che fa male e che complica il girone, la rabbia di Davide Calabria dopo la gara (“È dura, ma non è assolutamente finita, quindi ce la giocheremo. Chi non ci crede può stare a casa”) e le parole di Stefano Pioli per placare le sue parole. Il Milan si prende la seconda sconfitta in tre giorni dopo il k.o. con la Juve ed è la prima squadra italiana che ai gironi, dopo tre giornate, non ha ancora trovato la rete. La sconfitta fa ancor più male perché, dall’altro lato del campo, l’odiato rivale Gigio Donnarumma non ha subito gol. Nel pre-partita sono piovuti fischi, quando Gigio si è scaldato proprio sotto gli occhi dei circa 3.000 tifosi rossoneri.

Gli anti-Milan sui social: “Donnrumma ve le ha fatte pagare”

Gigio non ha replicato agli insulti, non avrebbe avuto il senso per non prendersene addosso di altri. Il portiere ci ha fatto l’abitudine, dopo essere stato fischiato anche lo scorso mese nel match di San Siro tra Italia e Ucraina. Piuttosto, ha lasciato parlare il campo, non subendo una rete. E gli anti-Milan sul web si sono scatenati: “Squadra di pagliacci, Donnarumma ve le ha fatte pagare tutte le offese da voi ricevute” scrive su ‘X’ Cipo57. “Sono contenta per Donnarumma, così i suoi haters bilanisti imparano” rincara Ogm. E, ancora: “Donnarumma si è leggermente preso una rivincita”. Fabio chiosa così: “Gli insulti a Donnarumma hanno funzionato, non ha fatto una sola grande parata”. E per il portiere la speranza è che prima o poi scoppi la pace con i suoi ex tifosi.

Donnarumma, a San Siro pronta la bordata di fischi

A San Siro, il 7 novembre, la situazione sarà però differente. Dato che il portiere verrà fischiato dagli oltre 70.000 tifosi rossoneri. Per il Milan sarà l’ultima possibilità per sperare nel passaggio del turno da seconda classificata.