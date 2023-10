Milan, duro botta e risposta tra Pioli e Calabria: "Ha sbagliato"

26 ottobre 2023 a

a

a

Il k.o. di Parigi contro il Psg non è l’unico. Il Milan di Stefano Pioli perde un altro pezzo di un attacco ora con i cerotti: Olivier Giroud uscito acciaccato a fine gara, Noel Okafor rimasto a Milano per un affaticamento e Luka Jovic infortunatosi durante il riscaldamento. Oltre al danno, anche la beffa dunque, per una squadra da anni falcidiata dagli infortuni. Per i rossoneri il risultato è stato un risultato pesante, la vittoria del Borussia ha spedito la squadra di Pioli all'ultimo posto del girone (solo 2 punti). E domenica c’è un Napoli agguerrito da affrontare al Maradona, reduce dalla vittoria di Berlino contro l’Union di Leonardo Bonucci.

Jovic, problema all’adduttore prima di entrare. Attacco con i cerotti

Prima di entrare in campo, Luka Jovic ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema all'adduttore, come ha confermato Pioli. Una beffa atroce per il giocatore e per il tecnico, che già non aveva con sé Okafor e Chukwueze, entrambi infortunati. Il nigeriano sarà fuori per un mese dopo la lesione al polpaccio rimediata nella sosta-Nazionale. L'elenco dei calciatori fuori uso rischia di allungarsi, e curiosamente rischia di stare fuori un'altra punta. Vedremo se qualcuno degli infortunati riuscirà a recuperare per la partita con il Napoli di domenica 29 ottobre.

Mbappè-Ufo, il Milan non resiste: il Psg vince 3-0. Pioli spera ancora, ma così è durissima

Il botta e risposta tra Calabria e Pioli nel post gara di Parigi

A fine gara, inoltre, c’è stato il siparietto tra Davide Calabria e Stefano Pioli. Il primo ha commentato così dopo la sconfitta: “Ci facciamo il cu… a Milanello ogni giorno, conoscevamo l’importanza della partita. Chi non ci crede, stia a casa“. L’allenatore ha replicato e redarguito il giocatore: “Ha sbagliato, non c’è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità“. Dopodiché il 58enne emiliano ha provato a smorzare i toni: “Nel post-partita capita di dire certe cose“.