Sofia Goggia scende in campo: "Politica? Non lo escludo"

“Una possibile vita nella politica dopo aver smesso con gli sci? Non lo escludo, ma non penso. Vivo in un sistema meritocratico, il cui giudice è il cronometro, mentre in altri ambiti servono compromessi che non saprei accettare. Peraltro dopo lo sport mi attende la vita: sono consapevole che funziona con schemi non sempre delineati dal merito”. È una Sofia Goggia decisa e a tutto tondo quella che si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Laureata in scienze politiche, ha un pensiero chiaro di ciò che sta accadendo nel mondo: “Seguo con angoscia quanto capita in Israele e in Palestina — dice — Sono basita dalle disumanità che accadono: di mezzo anche i bambini, Madonna santa. Per parlare a fondo servirebbe un’esperienza che non ho, ma un conflitto geopolitico così complesso mi lascia due domande inquietanti: si allargherà? Dove si sposterà?”.

Goggia: “Con Brigngone siamo adulte, giusto avere reciproco rispetto”

Tra le altre domande, Goggia dice che presenterà al pubblico il suo fidanzato “solo quando avrò la certezza che sarà quello giusto”. Mentre sulla rivale Federica Brignone, con cui in passato ha detto di aver trovato una quadra dopo tanti screzi (anche con la madre di lei, l’ex sciatrice Maria Rosa Quario), spiega che “ormai siamo donne e non più ragazzine. È giusto avere reciproco rispetto, senza ostilità e senza sterili polemiche. Però tra me e Federica, salvo qualche battibecco, cosa comune in una squadra, non c’è mai stato nulla d’altro”. E intanto lo sci azzurro punta ancora su di loro due e su Marta Bassino: “Ma non scordate Elena Curtoni — commenta Goggia — Il tempo per darsi una mossa c’è, spero che le squadre B e C crescano e siano pronte a raccogliere un’eredità che sarà pesante. Detto questo, il nuovo che avanza per me è aver visto una Brignone che a 33 anni si allena come una dannata e si diverte come una giovincella”.

Goggia, futuro da imprenditrice? E sul carattere: “Molto esigente con me stessa”

In futuro c’è ancora qualcosa da tirare fuori per Goggia: “Speriamo il più possibile, so di avere un potenziale inespresso: quindi avanti con elmetto e piccone”. E il futuro potrebbe essere da imprenditrice. “C’è tempo, vedremo. Però nello sci sono già un’imprenditrice, a capo di una piccola azienda: da me dipendono più persone e Sofia Goggia è diventata un ‘brand’”. Infine un commento sul suo carattere. Da molti è definitiva molto dura: “Chi non è esigente con sé stesso non è ambizioso — conclude — E io sono estremamente ambiziosa. Però, sì, forse devo smussare la rigidità. Ho finalmente capito che sbagliare non significa essere… sbagliati”.