Milan, "l'ipotesi è esclusa": doccia gelata per Pioli e tifosi, le indiscrezioni

Un brutto momento per il Milan di Stefano Pioli, una squadra che non riesce a spiccare il volo. Prima la batosta in Champions League contro il Psg, una sconfitta che mina probabilmente in modo irrimediabile la possibilità di superare il girone. Quindi la beffa al Maradona, dove la squadra di Stefano Pioli si è fatta rimontare due gol dai padroni di casa del Napoli. Doppio vantaggio annullato e ora la vetta in Serie A è più lontana: davanti ci sono l'Inter, capolista, e la Juventus a "corto muso" di mister Massimiliano Allegri, sempre più in partita.

Il tutto in un contesto in cui si fatica a scordare l'imbarcata presa nel derby in campionato contro l'Inter. Poi ci si mettono i nervosismi, le plateali proteste di Rafa Leao e Olivier Giroud al momento delle sostituzioni contro il Napoli. Proteste contro Pioli, il quale ha risposto a tono. Per inciso, Giroud in questa stagione si era già lasciato andare in altre occasioni a manifestazioni di dissenso contro il mister. Segnali di nervosismo, insomma. Segnali che suggeriscono come qualcosa proprio al Milan non funzioni.

Infine, il capitolo infortuni. In difesa l'emergenza ora è massima. Pierre Kalulu starà fuori a lungo, diversi mesi: ha subito una lesione del tendine retto femorale sinistro. Fuori anche l'esordiente Pellegrino. E Simon Kjaer non dà più le garanzie di un tempo, così come Malick Thiaw dopo l'ottima stagione dello scorso anno sta faticando, e parecchio, a ripetersi. I tifosi si aspettano un intervento, anche piuttosto massiccio, sul mercato di gennaio. Gli obiettivi, ad ora, non sono chiari. Un'indicazione arriva da calciomercato.com, che esclude in modo categorico l'ingaggio di difensori attualmente non sotto contratto, come Boateng. E il timore dei tifosi del Milan è che, un po' come l'anno scorso, la società decida di non intervenire affatto.