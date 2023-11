Messi, gelo con il giornalista spagnolo dopo il Pallone d'Oro: "Stai mentendo, ancora"

01 novembre 2023 a

a

a

Ha appena vinto il suo ottavo Pallone d'Oro, ma Leo Messi non rinuncia a polemizzare sui social con uno suoi storici "nemici pubblici", il giornalista spagnolo Gerard Romero, molto vicino al mondo Barcellona, con cui la leggenda argentina è ai ferri corti da tempo.

Subito dopo il (contestato) trionfo personale della Pulce al gran galà di Parigi, il cronista spagnolo in una diretta su Twitch ha rivelato come l'ex blaugrana e Psg, oggi all'Inter Miami, avesse parlato con il presidente del Barça Joan Laporta per organizzare il suo clamoroso ritorno al Camp Nou per un "tributo".

"Joan Laporta e Leo Messi hanno parlato alla fine del gala del Pallone d'Oro. Il presidente ha ringraziato Leo per le sue parole durante il discorso e si sono incontrati per trovare la migliore data possibile per l'omaggio", spiega Romero. Il 37enne, che ha lasciato il suo club della vita due anni fa per l'avventura poco fortunata sotto la Tour Eiffel, non l'ha però presa bene rintuzzando il giornalista. "Stai mentendo... di nuovo", ha scritto in una storia su Instagram condividendo le dichiarazioni di Romero.

Una smentita brutale alla quale il cronista reagisce nella maniera più inattesa: scusandosi pubblicamente. "Mille scuse a tutti, e mille altre. Sono stato ingannato di nuovo da qualcuno vicino a Leo. Non sto imparando. Mi dispiace. Accetto tutto quello che mi dite oggi e prometto che lavoreremo per garantire che questo non accada di nuovo", ha scritto su Twitter di fatto auto-umiliandosi. Già qualche mese fa Romero aveva giurato su un ritorno di Messi in Catalogna tirando in ballo il mancato adattamento di uno dei figli del calciatore in Francia. Una questione privata smentita seccamente da Leo, anche in quel caso.