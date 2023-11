Sandro Tonali indagato anche nel Regno Unito: calcioscommesse, si mette malissimo

04 novembre 2023 a

Sandro Tonali è stato squalificato dalla Figc e non potrà tornare in campo fino alla prossima stagione. Storia chiusa? Non proprio, perché adesso il calciatore del Newcastle è stato messo sotto indagine dalla Federazione inglese, che vuole vederci chiaro sulla vicenda del calcioscommesse: nel caso in cui dovesse rilevare nuove irregolarità, potrebbe imporre ulteriori sanzioni a Tonali. Di questo nuovo sviluppo ne ha parlato Dan Ashworth, direttore sportivo del Newcastle.

“Loro sono pienamente consapevoli di tutto quello che sta succedendo - ha dichiarato in conferenza stampa - e noi stiamo collaborando. Su possibili squalifiche da parte della FA, non posso guardare al futuro, posso solo occuparmi del presente e dei fatti”. L’intento è di chiarire se Tonali ha scommesso anche dopo il trasferimento al Newcastle e se lo ha fatto puntando sulla sua nuova squadra. “Per noi è stato uno choc enorme, una sorpresa - ha aggiunto Ashworth - viviamo per la prima volta questa situazione ma prima di tutto Sandro è un essere umano. Tutti abbiamo fatto cose che non avremmo dovuto fare o di cui ci pentiamo".

“Ora - ha spiegato il ds del Newcastle - il nostro primo obiettivo è prenderci cura di Sandro e sostenerlo: probabilmente è più difficile per lui che per chiunque altro. Abbiamo un programma per sostenerlo e per fortuna può allenarsi con la squadra, il che è ottimo per il suo benessere mentale. È davvero difficile per me capire cosa sanno, o sapevano, o cosa no gli altri club. Tutto quello che possiamo fare è guardare alla nostra indagine interna".