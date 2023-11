Bobo Tv, il video di Lele Adani scatena un vespaio: "A cosa dobbiamo aggrapparci"

05 novembre 2023 a

Il mistero della Bobo Tv continua a tenere banco e a scatenare dubbi, illazioni, retroscena. Già, perché Bobo Vieri ha allontanato dal programma gli altri tre volti storici: Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. L'annuncio della separazione, con volto teso, nel corso dell'ultima puntata che Bobogol ha condotto da solo.

Dunque le ipotesi: un litigio per soldi? A tal proposito, ha detto la sua, confermando la pista, anche Fabrizio Corona. Ma c'è anche chi ipotizza una sorta di mossa di marketing, così come girano voci su un nuovo format che potrebbe essere presentato domani, lunedì 6 novembre. Insomma, non ci resta che attendere.

Per certo c'è che Lele Adani ha rotto il silenzio. Dopo aver postato un estratto di Gomorra che qualcuno ha accostato alla vicenda Bobo Tv, ecco che l'ex difensore dell'Inter si è rivolto sui social ai suoi follower con una sorta di messaggio, piuttosto criptico.

Bobo Tv, Vieri toglie il saluto ad Adani, Cassano e Ventola: la situazione precipita

Nelle immagini c'è Adani che indossa una felpa arancione con il logo proprio della Bobo Tv. "Ragazzi, volevo dirvi questo. Non dimenticatevi mai che il calcio è la nostra stella cometa. Noi dobbiamo aggrapparci forte alla sua scia e farci guidare dalla sua magia. Oggi volevo dirvelo così. Viva il football", ha concluso Lele Adani. Poche e misteriose parole, insomma. Un video che alimenta ulteriormente le speculazioni: la risposta è attesa a breve, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, come detto già domani...