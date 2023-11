Stefano Pioli stravolge il Milan: rumors, mossa senza precedenti contro l'Udinese

04 novembre 2023 a

a

a

Il Milan non può sbagliare. Tra poche ore, nella serata di oggi, sabato 4 novembre, il match casalingo di campionato contro l'Udinese. Per Stefano Pioli una partita che potrebbe rivelarsi decisiva: sia per il cammino della squadra in campionato sia per il suo futuro, ora che il mister appare non così solido come un tempo. Pesano la rimonta subita a Napoli, il tracollo col Psg, la sconfitta con la Juventus e quel derby perso in modo roboante che si fatica ad archiviare.

Al Meazza, contro i friulani, il Milan va a caccia di quelle vittoria che manca ormai da quasi un mese. Il tutto con l'infermeria piena: otto i giocatori fermi ai box dopo il recupero all'ultimo di Loftus-Cheek.

Insomma, le scelte per Pioli non saranno delle più semplici. E proprio parlando delle scelte dell'allenatore, ecco che sembra farsi strada un'ipotesi davvero clamorosa, rilanciata dal Corriere dello Sport. Il mister, ribaltando le sue concezioni, avrebbe deciso infatti di optare per un attacco a due punte. Dunque, al fianco di Olivier Giroud, ecco Luka Jovic, al quale potrebbe essere data un'importantissima chance dal primo minuto.

Pioli, addio Milan? "Tutto sbagliato, vittima sacrificale": la voce arrivata ad Adani

Sarebbe insomma il serbo il partner del francese, ma ovviamente spera nella maglia da titolare anche Noah Okafor. Insomma, per la prima volta Pioli potrebbe puntare su due centravanti di ruolo, anche perché Chukwueze e Pulisic sono infortunati. Romero, inoltre, per ora non ha convinto e insomma gli esterni scarseggiano. Una mossa a sorpresa, per cercare di raddrizzare subito questo ultimo bruttissimo mese?