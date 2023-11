Milan umiliato dal Lecce e salvato dal Var: Pioli esonerato? Scoppia la rivolta

11 novembre 2023 a

Un modo peggiore per arrivare alla pausa per le Nazionali il Milan non poteva trovarlo. Il 2-2 sul campo del Lecce è maturato in maniera tale da far rimettere in discussione anche la vittoria contro il Psg, che resta importante perché ha riaperto il girone di Champions League ma che forse è stata caricata di significati eccessivi. Alla luce di quanto accaduto in terra pugliese viene da pensare che il Milan abbia vinto contro i parigini soltanto perché quest’ultimi sono una squadra ancora più disfunzionale di quella di Pioli.

Nubi grigie si erano manifestate dopo nemmeno dieci minuti, quando Leao si è fermato durante uno dei suoi scatti fulminanti ed è uscito per un problema muscolare. I rossoneri erano stati bravi a non demoralizzarsi, anzi avevano preso in mano le redini del match e lo avevano indirizzato chiaramente con il gol di Giroud e la prima rete italiana di Reijnders. Tutto sembrava andare per il meglio, almeno fino a quando non è entrato Sansone che ha dato una scossa al Lecce: nel giro di una manciata di minuti i salentini hanno bucato due volte il Milan, sfruttando anche alcune disattenzioni individuali dei rossoneri.

"Mi vista una cosa così nella storia del calcio". Leao fuori dopo 10': Pioli travolto

A quel punto l’inerzia della partita è totalmente cambiata, con il Lecce che ha addirittura preso d’assedio i rossoneri, ha colpito un palo con Sansone e ha avuto diverse opportunità per vincerla. I minuti di recupero sono stati poi caos allo stato puro, con Abisso tristemente protagonista: non ha visto un fallo di mano al limite e ha espulso Giroud per proteste, dopodiché ha annullato al Var un eurogol di Piccoli per un falletto su Thiaw avvenuto diversi secondi prima della conclusione dell’attaccante. Alla fine al Milan è andata anche bene, dato che non meritava neanche il punto per come ha giocato nel secondo tempo. Ovviamente in tendenza su X è immediatamente tornato “Pioli out”, con i tifosi sempre più insofferenti con il tecnico. Tra l’altro la prima partita di Pioli al Milan era stata proprio un 2-2 con il Lecce, stesso risultato e stessa squadra che potrebbero concludere il suo ciclo rossonero.