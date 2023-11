Dimarco, il gol da centrocampo un errore? Il frame che svela tutto

14 novembre 2023 a

Il tiro di Federico Dimarco che ha portato al gol da centrocampo, nella sfida di San Siro vinta 2-0 contro il Frosinone, era voluto. Le immagini parlano chiaro e decretano che l’intenzione dell’ex Parma e Verona era quella di mettere il pallone in mezzo per Denzel Dumfries.

Prima di tirare, infatti, Dimarco alza la testa e rivolge il suo sguardo al campo, pronto per lasciar partire un taglio verso il suo compagno di squadram che si stava involando verso la porta. Ma proprio un attimo prima di calciare, sposta lo sguardo su Turati e intuisce che da quella posizione può fargli avvero molto male. Così lascia partire un tiro teso che si spegne nella porta del portiere frusinate, da sempre grande tifoso nerazzurro.

Dimarco, lo sguardo al portiere è evidente: tiro da centrocampo volontario

Le immagini, mostrate da Dazn, seguono tutti i movimenti del giocatore. Si può osservare da vicino il momento in cui, dopo aver guardato al centro del campo, l’esterno nerazzurro si rende conto della posizione favorevole del portiere e lascia partire intenzionalmente un tiro verso la porta. Il resto è frutto dei suoi piedi e del suo talento che gli ha permesso di poter segnare una rete che resterà nella storia nerazzurra.

Gol da centrocampo, quanti esempi: da Miccoli a Biraghi

Il gol di Dimarco ne segue altri segnati da centrocampo che rimarranno impressi nei ricordi e nelle statistiche di Serie A. In Sicilia si ricordano i gol di Fabrizio Miccoli in Palermo-Chievo del 2012 o di Giuseppe Mascara in Palermo-Catania 2009. Ma nella classifica speciale ci sono anche Alvaro Recoba in Empoli-Inter 1998, Mattia Destro in Roma-Verona 2014, Andrea Pirlo in Parma-Milan 2010 o Josep Ilicic in Toro-Atalanta 2020. Dazn ho ripercorso alcuni episodi e nella classifica ci sono anche Cristiano Biraghi (in Verona-Fiorentina di quest’anno) e Michele Marcolini in Chievo-Bologna 2011.