Spalletti ne fa fuori 5: Ucraina-Italia, chi spedisce in tribuna

La vittoria per 5-2 con la Macedonia del Nord ha migliorato sicuramente le cose nel girone. E l’Italia di Luciano Spalletti avrà ora bisogno di un solo punto contro l’Ucraina (diretta ore 20.45 su Rai 1) per accedere alla fase a gironi del prossimo europeo.

Il 4-3-3 collaudato dal tecnico toscano ha funzionato e verrà confermato. Ma l’ex tecnico del Napoli campione d’Italia ha scelto di operare qualche cambio e tenere in tribuna alcuni dei protagonisti dell'ultima uscita, in vista della sfida della sfida della “BayArena” di Leverkusen. Cinque giocatori in particolare rimarranno fuori.

Spalletti ne fa fuori cinque: da Berardi a Colpani

In primis Domenico Berardi, sceso in campo da titolare con la Macedonia nel tridente con Raspadori-Chiesa e unico attaccante non andato in gol. Berardi nella lista dei 23 convocati è stato sostituito da Moise Kean, tenuto fuori nell’ultima uscita. Non sarà nei 23 convocati di Spalletti come altri quattro giocatori: Marco Carnesecchi, Manuel Lazzari, Andrea Cambiaso, Andrea Colpani. L’unico titolatissimo è Federico Chiesa, in forma straripante dopo la doppietta arrivata nel giro di pochi minuti nell'ultima sfida con i macedoni. Il giocatore della Juve questa volta sarà accompagnato da Scamacca al centro, mentre sulla destra è stato provato con successo Politano.

Ucraina-Italia, le probabili formazioni

La probabile formazione per la sfida decisiva del girone sarà molto probabilmente questa: Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca (Raspadori), Chiesa. Per gli ucraini di Rebrov ci sarà Bushchan in porta, Konoplya, Zabarnyi, Matvienko e Mykolenko in difesa, Stepanenko, Zinchenko a centrocampo; Mudryk, Sudakov, Tsygankov dietro alla punta Yaremchuk.