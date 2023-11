Jannik Sinner e il video virale con Pietrangeli: il gesto sul palco

20 novembre 2023 a

Gelo tra Nicola Pietrangeli, ex campione e ambasciatore del tennis azzurro alla premiazione per gli Atp Finals di Torino. In un video diventato virale sui social, Pietrangeli entra sul campo per posare per le foto di rito insieme a Sinner. Il campione azzurro però resta impassibile e cala il gelo proprio nel momento più importante di tutto il torneo. Pietrangeli non ha mai usato parole tenere per Jannik Sinner e ai micrfofoni di Un Giorno da pecora, l'ex campione azzurro rincara la dose facendo un curioso confronto tra i trofei vinti da lui nella sua lunghissima carriera e quelli invece nella bacheca del giovanissimo Sinner: "Più forte lui o io? E' un paragone che non si può fare. Dico solo che Sinner ha vinto 4 o 5 tornei e io 48 tornei, anche se non tutti importantissimi. Ecco, poi ne parliamo...". Poi lo stesso Pietrangeli aggiunge: "Sinner è stato bravissimo ha 22 anni, ha 10 anni per vincere, bisogna fargli solo i complimenti. Ieri dopo la premiazione gli ho detto 'bravo, hai tutta la vita davanti a te'. E lui in effetti non era triste".

E alla domanda "come commentatore delle Nitto Finals meglio Panatta o Bertolucci?", Pietrangeli risponde così: "Adriano lo fa secondo me come lo farei io, più da tifoso, spontaneo, forse Bertolucci è più speaker, più professionale”.

Parlando di tennis e politica, nel corso della diretta, Pietrangeli ha aggiunto: “Non seguo la politica però posso dire che l'unica persona che ammiro è Giorgia Meloni”. Da quale punto di vista? “Non politicamente ma perché è una donna con le 'palle quadrate', come si dice a Roma, che le vuoi dire ad una così?”. Infine accosta il nome del premier a quello di un campione del passato: “Potrebbe essere una tennista come Fausto Gardini”.