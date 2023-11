Milan, esonerato Ganz e i gli anti-Pioli si scatenano

Fabrizio Biasin 21 novembre 2023 a

Annuncio a sorpresa nel pomeriggio di ieri: il Milan ha esonerato il tecnico della squadra femminile Maurizio Ganz. Fatale il pareggio interno per 1-1 contro la Samp e, complessivamente, le sole due vittorie nelle prime otto giornate di campionato.

Così il comunicato: «...A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale». La panchina è stata affidata a Davide Corti, già tecnico della Primavera femminile, a cui «il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro». Toccherà a lui guidare il Diavolo nel derby contro l’Inter in programma sabato. Spietati (e un filo ingenerosi) i critici di Stefano Pioli: «Fino a “Il Milan esonera l’allenatore della prima squadra” il comunicato era perfetto».