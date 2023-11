Real Madrid, De Zerbi dopo Carlo Ancelotti? Piovono conferme

21 novembre 2023 a

a

a

Di sicuro c'è soltanto che Carlo Ancelotti, al termine di questa stagione, lascerà la panchina del Real Madrid per assumere la guida del Brasile, in veste di Commissario tecnico. Un'avventura strepitosa e suggestiva, quella di Re Carletto in versione carioca. Accordo firmato tempo fa e che fece ovviamente storcere il naso a Florentino Perez, patron dei Blancos, da tempo a caccia del sostituto.

Da tempo circolano nomi per la successione al Real Madrid. Ma ora un nome starebbe prendendo decisamente quota su tutti gli altri: quello di Roberto De Zerbi, un altro italiano.

Le voci vengono rilanciate ora anche da calciomercato.com, dopo le prime indiscrezioni su Cadena Sera, che risalgono ormai a qualche settimana fa. Ma non solo: ora arriva anche la conferma dell'interessamento del quotidiano Sport.

"La profezia di Silvio Berlusconi": la telefonata a Pippo Inzaghi che ha cambiato la storia del Milan

Secondo quanto si legge sul giornale spagnolo, De Zerbi e il suo entourage avrebbero già incontrato la dirigenza dei Blancos, un vertice interlocutorio, per gettare le basi e per parlare di progetti futuri. Il punto è che il Real Madrid ha una rosa giovanissima e piena di talento (si pensi a Camavingha, Valverde, Bellingham, Vinicus e Rodrygo, tutti sotto i 25 anni), e De Zerbi viene individuato come il profilo ideale per far esplodere questi prospetti. Insomma, l'ex Sassuolo per il Real Madrid sarebbe ben più che una suggestione, ma strapparlo al Brighton non sarà certo semplice.