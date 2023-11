Mario Balotelli rompe il silenzio dopo l'incidente: "L'unico problema"

24 novembre 2023 a

a

a

Mario Balotelli fornisce la sua versione dei fatti sull'incidente di cui è rimasto vittima. Nella serata di giovedì 23 novembre, a Brescia, l'attaccante della Adana Demirspor è uscito di strada con la sua vettura fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche. In un video diffuso sui social, Supermario esce dalla sua auto barcollando prima di stendersi a terra e prima dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto sono infatti intervenuti mezzi del 118, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura.

Il giocatore non ha però voluto sottoporsi all'alcoltest, dicendo di non essere ubriaco. E con Fabrizio Corona si sfoga prendendo di mira i media e non solo. È lui a riportare la conversazione su Dillingernews. "Sembrava passato di moda parlare di una ca***ta così, cioè posso capire un incidente che coinvolge altri o viene coinvolto da altri e qualcuno rimane ferito ma qui ho spaccato la macchina e sono tornato a casa con un'altra macchina", riferisce il calciatore aggiungendo che "ci sono un miliardo di problemi e l'unico problema che vedo qui sono io".

Terribile schianto per Balotelli, ecco in che condizioni scende dall'auto | Video

E ancora: "Grazie a Dio ho la casco (assicurazione ndr) e infatti se non avessi avuto quella sarebbe stato l'unico vero problema". Balotelli conclude poi la telefonata con Corona: "Qui invece di parlare di tutte le cose serie che ci sono tra calcio, vita, guerra, sono a fare le prime pagine con il mio incidente del ca**o che non vale niente".