Sinner, la gaffe di Fazio: "Lo sapevi no?", cala il gelo

Qualche secondo di gelo a Che tempo che fa, sul canale Nove. Fabio Fazio riesce a intervistare in esclusiva Jannik Sinner, che un'ora prima ha trascinato l'Italia al secondo, storico successo in Coppa Davis a 47 anni di distanza dall'indimenticabile prima volta.



Una settimana fa, alla fine delle Atp Finals di Torino, Fazio, aveva intervistato Nole Djokovic, vincitore in finale proprio sull'altoatesino. Avere in collegamento Jannik è un po' un risarcimento al giovane fenomeno del tennis di casa nostra, oltre che occasione ghiottissima per raccogliere le sue prime impressioni dopo l'impresa.

"Ovviamente siamo contenti, io in primis e tutta la squadra - spiega l'ormai ex baby prodigio di San Candido -. Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante tutta la stagione, abbiamo finito nel modo migliore anche se vincere a Torino sarebbe stato ancora meglio". "Ettecredo", se la ridono in studio Fazio e Luciana Littizzetto. "Ma dobbiamo pensare alle cose positive e alle emozioni di tutto il team. Dopo questa Davis il tennis italiani si muove nella direzione giusta e questa è la cosa più importante".

Quindi il colpo di scena. "Immagino che tu lo sappia - spiega Fazio a Sinner -, lo sai che sarete ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella? Il 21 dicembre, credo, giusto?". Sinner sbuffa, sgrana gli occhi, cerca di comprendere meglio. "Mattarella vi ha invitato il 21 dicembre al Quirinale, tutta la squadra italiana", annuncia ancora Fazio pensando di dire una cosa nota. Non è così. "Ah ok, grazie, l'ho saputo ora", ammette Sinner stravolto per l'emozione. "Mi fa piacere - chiosa il padrone di casa con un sorriso un po' sorpreso -, vedi che la televisione serve a qualcosa"