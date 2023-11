Stefano Pioli "già stato esonerato", umiliazione per il mister: Milan, tam-tam impazzito

29 novembre 2023 a

Per il Milan ora è durissima. Dopo il clamoroso ko in casa contro il Borussia Dortmund la qualificazione agli ottavi di Champions League appare una vera e propria missione impossibile. Inoltre, la squadra è decimata: una infinita catena di infortuni che colpisce i rossoneri. E sul banco degli imputati ovviamente ci finisce, o meglio ci torna e con prepotenza, Stefano Pioli.

Il mister è sotto accusa sia per i risultati sia per la gestione fisica dei suoi: troppi infortuni, una circostanza che difficilmente non può essere accostata anche alle scelte del mister in allenamento. Il contesto è infuocato, la panchina dell'allenatore parmense potrebbe anche saltare.

Ed è proprio in questo contesto che torna a riecheggiare il nome di Paolo Maldini, l'ex dt di fatto cacciato dalla proprietà al termine della scorsa stagione. Un addio traumatico, per certi versi mai chiarito. E di Maldini si torna a parlare perché stando ad indiscrezioni mai confermate lui avrebbe voluto sollevare Pioli dal suo incarico già al termine dell'ultimo campionato. Ma la società scelse di tenere il mister e far saltare Maldini.

Dunque, tra i tifosi, ecco che i nostalgici dell'ex capitano tornano a rilanciare le sue ragioni. Ma non solo. Su X, laddove si raccolgono i tifosi intenti a leccarsi le ferite, in moltissimi concordano su un punto: se Maldini fosse ancora al Milan e se con lui fosse rimasto anche Pioli, ecco, a questo punto della stagione il mister sarebbe già stato esonerato. Probabilmente, una speculazione che equivale a verità.