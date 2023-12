Massimiliano Allegri, raptus in panchina: "Ti do un cazzotto e ti sfondo!"

02 dicembre 2023 a

Riavvolgere il nastro fino alla serata di venerdì 1 dicembre. Andiamo direttamente allo stadio del Monza, dove si è giocata la partita di Serie A tra i padroni di casa e la Juventus di Massimiliano Allegri. Partita tiratissima e risolta all'ultimo secondo, in un finale proibitissimo ai deboli di cuore.

Per la cronaca, i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri erano passati in vantaggio dopo pochi minuti di gioco, al 12esimo con una rete di Adrien Rabiot. Dunque una lunga partita nervosa, tesa, contratta. Fino agli ultimi, clamorosi, minuti.

Al 91esimo, dunque a recupero iniziato, ecco il gol del pareggio di Valentin Carboni. Rete che aveva fatto infuriare il mister bianconero: "Ma come si fa a prendere un gol così?", è stato pizzicato dalle telecamere mentre si lasciava andare allo sfogo.

Il graffio di Gatti al 94', la Juve piega il Monza 2-1 ed è prima

Poi, l'ultima impensabile sorpresa: la Juventus torna in vantaggio, al 94esimo, in rete Federico Gatti. E ovviamente esplode la gioia dei bianconeri e del mister. Allegri è incontenibile. E non solo: secondo quanto rivela Dagospia, in pieno tripudio, se la sarebbe presa col suo vice, Marco Landucci. "Ti do un cazzotto e ti sfondo!", avrebbe urlato Allegri, tra gioia, ironia ed evidentemente qualche conto da regolare. Tant'è: tre punti e vetta in classifica, in attesa del posticipo di domenica sera tra Napoli e Inter, dove i nerazzurri potrebbero riconquistare subito la vetta.