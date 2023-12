Jannik Sinner, la gufata di Cameron Norrie: "Magari sbaglio, ma la sensazione è questa"

05 dicembre 2023 a

C'è chi non crede in Jannik Sinner, nonostante i successi degli ultimi mesi e la clamorosa ascesa del tennista italiano. Il duello del futuro, secondo molti, è quello tra l'altoatesino e Carlos Alcaraz, il baby-prodigio spagnolo, ovviamente Novak Djokovic permettendo.

Ma come detto, c'è chi su Jannik nutre dei dubbi. Ed è Cameron Norrie, numero 18 nella classifica Atp, il quale nel corso di un evento a Londra ha detto la sua sulle prospettive dei due tennisti, Alcaraz e Sinner, una rivalità crescente e che già fa impazzire gli appassionati di tennis.

Il punto è che secondo Norrie, Alcaraz ha molte più possibilità di ottenere grandi risultati in carriera rispetto a Sinner: "Carlos farà meglio di Sinner l’anno prossimo perché ha un gioco più completo. Si muove meglio di Jannik, ha più varietà sul diritto, miglior mano quando esegue le palle corte. È più forte nel gioco di volo rispetto all’italiano, è anche più abile con il rovescio slice".

E ancora, il tennista britannico aggiunge: "Direi che nel complesso Alcaraz ha avuto un anno migliore di Sinner, ha vinto Wimbledon, è stato numero 1. Vediamo, magari potrei sbagliarmi, ma oggi la mia sensazione è questa". Poi una riflessione sugli Australian Open, primo Slam del 2024, a metà febbraio. Ecco, in quel caso si punta sul serbo numero 1 al mondo: "Quando guardi il suo record in Australia, chiaramente non puoi che constatare che sia Novak Djokovic il favorito. È un grande giocatore", conclude Cameron Norrie la sua infilata di "profezie".