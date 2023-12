Stefano Pioli, voci pesanti sull'addio al Milan: nome clamoroso per la panchina

10 dicembre 2023 a

Inutile prendersi in giro: la stagione del Milan è un disastro. La sconfitta con l'Atalanta testimonia quanto sia fragile la tenuta dei risultati dei rossoneri. Alternano due vittorie a tonfi clamorosi che cominciano a impattare pesantemente con la classifica con la Roma ormai vicinissima al terzo posto occupato per ora dagli uomini di Pioli.

E così il tecnico rossonero è tornato sulla graticola. Già dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund Pioli era stato a un passo dall'esonero, ma ora con il crollo in campionato e la zona Champions a rischio, quelle voci di un possibile cambio della guardia potrebbero diventare realtà. E di fatto alla finestra c'è ancora Antonio Conte.

Il sogno vero dei tifosi, un allenatore capace di ribaltare l'arrendevolezza di una squadra ormai allo sbando. E in questo quadro vanno analizzate con attenzione le parole dello storico vice di Conte, Angelo Alessio, a Tuttosport. "Quest’anno l’ha detto anche pubblicamente che rimarrà fermo. In estate sicuramente in tanti lo cercheranno sia in Italia sia all’estero. Parliamo di un allenatore straordinario. Chi lo prende fa un affare. Lui sicuramente è un grandissimo professionista e l’ha sempre detto nel corso degli anni che non avrebbe preclusioni dinanzi a un progetto importante. Come è andato all’Inter potrebbe accettare il Milan o andare altrove. Al momento vedo poche panchine disponibili al suo livello, ma è presto", ha affermato. Un segnale chiaro: i rossoneri potrebbero fare il grande colpo...