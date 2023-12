La trattativa per Filippo Sensi, il Cenone, una fetta di pandoro

Fabrizio Biasin 13 dicembre 2023 a

a

a

Non un gran momento (eufemismo) per la Salernitana di Filippo Inzaghi. Il tecnico piacentino, subentrato al portoghese Paulo Sousa, si trova sul fondo della classifica di Serie A dopo l’ennesima sconfitta casalinga (1-2 all’Arechi contro il Bologna). Urgono rinforzi e anche in fretta. E allora il club del ds Morgan De Sanctis (per qualcuno a sua volta “pericolante”) pensa nientepopodimeno che a Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter fin qui utilizzato pochissimo per problemi suoi (lunga indisponibilità) e meriti dei vice-campioni d’Europa (concorrenza spietata). Chi allena Sensi? Già, Simone Inzaghi, fratello di Pippo. Ci piace pensare che la trattativa possa concretizzarsi direttamente al cenone di Natale: «Mi passi una fetta di pandoro e due mandarini?». «Sì però tu mi dai Sensi». Una roba del genere.