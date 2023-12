La Lazio riparte a Empoli con due gol di Guendouzi e Zaccagni

22 dicembre 2023 a

a

a

La Lazio riparte a Empoli con un successo per 2-0: al Castellani i biancocelesti ritrovano la vittoria in trasferta che mancava da due mesi. Ad aprire le marcature è stato un sinistro di Guendouzi in mischia in area al nono minuto. Al 67mo contropiede di Zaccagni, servito da Guendouzi, che si fa respingere per due volte il tiro da Caprile e al terzo tentativo mette dentro.

I biancocelesti possono festeggiare il Natale scacciando i fantasmi dell’ultimo periodo e risalendo la classifica, che invece sorride sempre meno ai toscani. Sugli scudi c’è il portiere biancoceleste Provedel, autore di interventi importanti. Il vantaggio laziale è fulmineo: azione insistita di Luis Alberto e Zaccagni, i cui tiri sono ribattuti prima che il centrocampista francese sigli lo 0-1 e la sua prima rete in campionato.

Carlo Ancelotti sotto-choc, il raptus del mister dell'Alaves: caso in panchina | Video

La fortuna però non sembra essere dalla parte della Lazio, che in tre minuti perde per infortunio prima Immobile e poi Luis Alberto. L’Empoli ne approfitta e va vicino al pareggio con tre chiare occasioni. Bastoni ci prova su punizione, Grassi e Maldini mettono a dura prova i riflessi di Provedel.

La squadra di Andreazzoli riparte nel secondo tempo da quanto di buono fatto vedere nel finale della prima frazione. Infatti dopo cinque minuti serve una parata miracolosa di Provedel, sulla conclusione potente di Cambiaghi, a negare ancora il pareggio ai toscani. Lo meriterebbero anche per le tante occasioni create. Provedel si sporca di nuovo i guanti su Maldini e Fazzini. Ma la Lazio è famelica, colpisce nel momento migliore dei padroni di casa. Al 67’ Guedouzi ruba palla a Baldanzi e lancia Zaccagni, che va al tiro una, due volte. La terza è quella buona per battere Caprile e sancire lo 0-2 biancoceleste. L’Empoli viene punito oltremodo vista l’ottima prestazione, benchè nel finale Caprile fa il supereroe per sventare il tris di Castellanos.