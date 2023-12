Juve, chi entra nello spogliatoio a Frosinone a fine gara: "Aprono un'inchiesta"

23 dicembre 2023 a

"Avversari solo per 90 minuti", scrive la Juventus sul proprio profilo social pubblicando il video. La partita in casa del Frosinone è finita da pochi minuti, con i bianconeri vittoriosi per 2-1 con il gol del redivivo Vlahovic, appena entrato, a 10 minuti dalla fine. Un successo sudato, in perfetto Allegri-style, che tiene la Signora in scia all'Inter prima in classifica. Il sogno della lotta scudetto, insomma, resta aperto più che mai.



Sui social, però, il filmato ha fatto molto rumore. Il motivo è presto detto: i giovani Matias Soulé, Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea, di proprietà della Juve ma in prestito in Ciociaria, sono stati "convocati" nello spogliatoio bianconero direttamente da Danilo, il difensore brasiliano tra i senatori juventini. Si tratta di tre dei più promettenti talenti visti alla Continassa (l'altro, il turco Kenan Yldiz, è rimasto a Torino e a Frosinone ha segnato un gol superbo al suo debutto da titolare) e sono stati chiamati nello spogliatoio proprio per ricevere i complimenti da parte degli ex (e futuri, probabilmente, compagni). In particolare, poi, Kostic ha parlottato a lungo con Soulé, l'argentino che agli ordini di mister Di Francesco si è imposto come una delle rivelazioni della stagione.

Tra i commenti al video non mancano quelli, piuttosto maliziosi, di alcuni tifosi interisti "in trasferta", per così dire: "Tutto normale ahhahaha", "Giocare in 14 is the new giocare in 12". E gli juventini, ironicamente, li prendono di mira con sfottò a pioggia. "Gli interisti ora scoppiano", "I fegati che farà scoppiare questo video", "Aspetto i rattazzi, 'tutto sotto la luce del sole, scansinone hihihi'", "Cancellate subito che se lo vedono Gravina, Chinè e Marotta ci squalificano", "Ecco che arrivano i ratti", "Occhio che ora grideranno allo scandalo", "Occhio che qui parte l'ufficio inchieste e ci retrocedono", "Lo sapete che questo video verrà usato come prova e vi costerà altri 10 punti di penalizzazione?", "Rattolandia ambrosiana a breve in psicoanalisi", "Ora ci faranno un'inchiesta parlamentare", "La Procura di Torino aprirà un'inchiesta su questo video lo sapete vero?"