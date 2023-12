Kylian Mbappè, l'affare del secolo deciso dalla madre? "Addio Psg, dove andrà"

28 dicembre 2023 a

Non ha firmato fino al 2025 con il Psg, è stato messo fuori rosa e poi di nuovo in campo, segnando 21 gol in 22 partite. In estate andrà poi capito cosa Kylian Mbappé vorrà fare. I vertici del club parigino stanno vedendo l’entourage del giocatore guidato dalla mamma, Fayza Lamari, e confrontandosi ad ampio raggio. La questione non è solamente economica, anche se in ballo ci sono cifre stratosferiche (restando fino al 2025, incasserebbe 170 milioni di bonus), perché Mbappé vuole prima di tutto lo sviluppo di un progetto tecnico che lo convinca, che lo coinvolga, che gli conservi la voglia di rimanere a Parigi.

Real, diminuisce l’interesse per Mbappé. Sceglie la Premier?

Sul tavolo c’è la Premier League o il Real Madrid, anche se i segnali di interesse stanno svanendo con il tempo secondo La Repubblica. Il dossier Mbappé non è più attuale. A Madrid si sentono copertissimi con Vinicius, Bellingham e Rodrygo e pensano piuttosto a investire su un centravanti più tradizionale come Gimenez, il messicano del Feyenoord, che costa “appena” 50 milioni. Perciò adesso Kylian guarda alla Premier. Il Liverpool è da sempre la sua squadra preferita come filosofia di gioco, mentre l’altra ipotesi porta a Manchester, specie ora che nell’azionariato dello United è entrata la Ineos e ai piani alti del club si siederà Jean-Claude Blanc, ex presidente della Juventus ma soprattutto ex dg del Psg.

Mbappé, annata senza patos al Psg

Intanto però Mbappé a Parigi non si sta trovano benissimo. È un’annata così così con Luis Enrique, che gli chiede di giocare come punta centrale, un ruolo che Kylian non ama, tant’è che il Psg aveva speso 170 milioni affinché Gonçalo Ramos e Kolo Muani occupassero l’area e prendessero botte per conto suo. Entrambi hanno però perso il posto e questo non piace al fenomeno di Bondy. La voglia potrebbe essere quella di cambiare aria?