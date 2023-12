Rafa Nadal, "divieto assoluto": i tre cibi che il campione non può mangiare

29 dicembre 2023 a

a

a

Rafa Nadal è tornato in campo. Parteciperà al torneo Atp 250 a Brisbane, per riprendere ritmo in vista degli Australian Open vinti per l’ultima volta nel 2022. Nel 2004 ha vinto il primo titolo Atp, dopo vent'anni proverà a vincerne altri ancora. All’epoca, lo spagnolo era un ragazzino e come tanti ragazzini si alimentava mangiando anche del cibo che non si confà a uno sportivo del suo livello. La Nutella e la Coca Cola, quanto le patatine fritte, facevano parte del suo menù. Ma di anni ne sono passati e non è più il tempo di mangiare zuccheri, grassi o carboidrati. Pure quelli ci sono nella dieta, ma con moderazione.

La dottoressa: “Dieta basata su pesce, verdure, patate e riso”

Lo spagnolo, infatti, ha iniziato a collaborare con Gemma Bes, una nutrizionista spagnola, che però recentemente è stata rimpiazzata da Nuria Granados. Quest’ultima ha parlato in un'intervista a Relevo della dieta di Nadal, che ha cambiato radicalmente la sua alimentazione in questi anni: "La base della sua dieta è costituita da pesce, verdure, insalate, riso, patate e noci”. La dieta è fondamentale, ma la forza della dieta di Nadal sta nella flessibilità: "I consigli sono mirati a coprire il fabbisogno nutrizionale in basi a quello che devi fare — aggiunge la dottoressa — Nel pre-stagione si stabiliscono gli obiettivi di composizione corporea e si aumenta l'apporto proteico e lo si distribuisce nell'arco della settimana. Dipende anche dal consumo o se, come in questo caso, se devi recuperare da un infortunio. La dieta deve essere il più personalizzata possibile".

"Mi ha fatto inc***": Djokovic contro Nadal, negli spogliatoi finisce malissimo

La dottoressa: “I divieti? Rafa non può mangiare carne, salsicce o formaggio”

I divieti di Rafa sono diversi: "Gli alimenti sconsigliati sono gli stessi della popolazione generale: alimenti con pochissima densità nutrizionale o addirittura con ingredienti che sottraggono più di quanto aggiungono — dice — Mi riferisco a tutti questi prodotti ultra-processati con qualità molto bassa di ingredienti, con grassi che non sono alimenti sani come i grassi trans o quelli con zuccheri aggiunti in eccesso”.

Ci sono cose che non può mangiare in assoluto: "Non mangia carne, salsicce o formaggio". Mentre il pesce e la frutta secca sono quotidiani: "Dei quattro gruppi di alimenti ricchi di proteine ​​considerati sani, Rafa opta per pesce e frutta secca”. Il vero tallone d’Achille a cui lo spagnolo non riesce mai a dire no è la cioccolata, ma la dottoressa Granados non fa drammi: "Il consumo di carboidrati aumenta, quello di proteine è moderato e quello di grassi è ridotto, anche il consumo di fibre è minore — conclude — Il consumo di carboidrati si completa prima o dopo la partita con barrette di cereali, gel, bevande sportive o caramello gommose".