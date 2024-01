Thiago Silva e moglie "rapinati" a cena: lo scontrino, ecco quanto pagano

09 gennaio 2024 a

a

a

Difensore dal grande talento e dalla carriera fantastica, Thiago Silva è ancora una delle certezze del Chelsea alla veneranda età di 39 anni. Dopo aver giocato l’ultima mezz’ora nella vittoria per 4-0 in FA Cup contro il Preston, andando a segno appena entrato, il brasiliano è andato a cena fuori con la sua famiglia. Un pasto che tuttavia ha lasciato di stucco sua moglie Isabelle da Silva, per via del conto a suo dire salatissimo che è stato loro presentato e che è stato poi postato sui social.

Thiago Silva, cena con la famiglia salata: conto da oltre mille euro

Il brasiliano ha fatto tappa al ristorante di lusso Novikov, situato nel quartiere di Mayfair, dove le pietanze sono piuttosto care. Thiago e sua moglie Isabelle hanno dovuto pagare 900 sterline di cena, 1.045 euro al cambio attuale, inclusa l’Iva e il servizio al tavolo del 15%. Increduli entrambi, sono poi tornati mestamente a casa, prima che Isabelle postasse sul suo profilo lo scontrino della cena, con il prezzo cerchiato in rosso, e commentasse così con: "Una semplice cena in famiglia”. Con loro c’erano anche i figli della coppia: Isago da Silva e Iago da Silva. La faccina scioccata di Belle dice tutto su cosa pensasse del trattamento ricevuto.

Le pietanze ordinate dalla famiglia Silva

Tra i prezzi più cari ci sono le 95 sterline della coscia di granchio e gli 85 dell’anatra alla pechinese. Ma nel menù si notano anche il salmone, i gamberi in tempura e una selezione di mochi. Nel conto poi sono presenti anche un paio di cocktail Mango numero 5. Tanti soldi spesi, insomma, ma comunque permissibili da un calciatore che all’anno ne guadagna oltre 6.