Zdenek Zeman accusa la Juve: "Due gol in fuorigioco. Si deve salvare..."

Già, Zdenek Zeman si è decisamente lasciato alle spalle l'ischemia che lo aveva colpito poco prima di Natale. È tornato, bruciando i tempi. Ed è tornato più combattivo che mai. Nel mirino del mister, ancora una volta, la Juventus, ossia il nemico di sempre.

Già, perché Zeman torna a cannoneggiare contro i bianconeri dopo l'incontro del suo Pescara contro la Juve Next Gen di domenica scorsa, match disputato al Moccagatta di Alessandria e che ha visto il Pescara perdere per 4-3 dopo 90 minuti di gioco assolutamente rocamboleschi.

L'occasione per picchiare duro contro la Juve, Zeman la ha trovata nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di oggi, sabato 13 gennaio, conferenza stampa di presentazione della gara del prossimo lunedì contro il Perugia. Il punto è che il boemo proprio non ha digerito alcune delle decisioni arbitrali che, a suo giudizio, avrebbero consegnato alla Juve Next Gen la vittoria: "Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco e cinque ammonizioni poi diventa difficile. Anche perché la Juventus si deve salvare...", ha concluso il suo commento sibillino e tagliente.

Insomma, eccoci all'ultimo atto della guerra infinita tra Zeman e la Juventus. A rispondere al mister ci ha pensato TuttoSport, quotidiano torinese e molto vicino ai bianconeri. Rilanciando le frasi del boemo, ecco che nella versione online titolava: "Zeman vede i fantasmi: Juve, due gol in fuorigioco. Smentito dalle immagini". E la battaglia, inesorabilmente, continua.