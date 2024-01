Lazio, ci pensa Felipe Anderson: Lecce ko e 4° vittoria consecutiva, è sogno-Champions

14 gennaio 2024 a

Reduce dal trionfo nel derby capitolino di Coppa Italia, la Lazio centra anche la quarta vittoria di fila in campionato rilanciando sempre di più le proprie ambizioni d'Europa. Allo Stadio Olimpico i biancocelesti battono il Lecce 1-0 grazie alla fiammata di Felipe Anderson nel corso della ripresa: con questo successo la squadra di Maurizio Sarri sale momentaneamente al quinto posto a 33 punti, mentre gli uomini di D'Aversa rimediano il terzo ko nelle ultime quattro uscite restando a quota 21.

L'inizio di gara è molto equilibrato, con potenziali occasioni da una parte e dall'altra: al 12' Krstovic ci prova con un diagonale destro parato in due tempi, mentre sul fronte opposto Isaksen risponde immediatamente chiamando Falcone alla respinta. Il match resta piacevole e, superata la mezz'ora di gioco, i salentini si fanno rivedere pericolosamente con un tiro sotto porta di Kaba salvato in corner da Provedel, poi dal tiro dalla bandierina successivo il colpo di testa di Pongracic non è preciso.

Nella ripresa la sfida si fa più contratta, ma la Lazio tenta di prendere in mano il pallino del gioco e, dopo aver sfiorato il gol con Zaccagni, lo trova al 58' con Felipe Anderson che riceve da Luis Alberto e piazza un bel destro sotto la traversa. Nonostante il colpo subito il Lecce prova subito a riorganizzarsi, sfiorando il pareggio al 67' con un colpo di testa impreciso di Krstovic su cross teso di Almqvist. Poco più tardi ci prova ancora Kaba senza trovare fortuna, poi nel finale i giallorossi tentano gli ultimi disperati assalti ma non riescono a strappare un punto ai capitolini.