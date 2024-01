Milan, arriva "il figlio di": un nome clamoroso a centrocampo

24 gennaio 2024 a

a

a

Manca ancora un difensore per puntellare la rosa. Furlani e Moncada cercano sul mercato per far trovare pronto a Stefano Pioli un Milan competitivo nel resto di stagione, dove in ballo rimane l’Europa League dopo una Coppa Italia sfumata come lo è quasi il campionato (Inter e Juve sembrano imprendibili).

Secondo Gianluca di Marzio, il nome sondato nelle ultime ore è Tosin Adarabioyo dal Fulham, ma rimane forte l'interesse per Maxence Lacroix attualmente in forza al Wolfsburg. Il club tedesco però non vuole privare del giocatore in questo momento e quindi la trattativa potrebbe essere spostata a fine anno, diventando così un obiettivo decisamente più concreto per la prossima stagione. Le attenzioni del Milan rimangono attente su Clement Lenglet, di proprietà del Barcellona ma in prestito all'Aston Villa, e su Lilian Brassier del Brest, ma le richieste sono considerate come troppo alte per l’ultimo.

"La telefonata di Ibra ad Antonio Conte? Come ha risposto": Milan, rumors senza precedenti

Milan, piace il figlio dell’ex Fernando Redondo: operazione a giugno?

Ma non solo la difesa, il Milan sembrerebbe anche orientato anche a rinfoltire il centrocampo. I rossoneri hanno messo gli occhi su un figlio d'arte ovvero su Federico Redondo (figlio di Fernando, ex rossonero tra 2000 e 2004) che attualmente gioca nell'Argentinos Juniors. La richiesta per il giocatore è di 12 milioni di euro ma il centrocampista, classe 2003, è attualmente impegnato nel Torneo Preolimpico con l'Argentina e non c'è la volontà di lasciarlo partire subito. Dunque anche lui diventerebbe un obiettivo per il mercato estivo.

Colpo a sorpresa e "schiaffo" a Inter e Juventus: gode il Milan, chi arriva a giugno

Milan, piace Zirkzee per l’estate. Ma i club della Premier…

In estate, secondo La Gazzetta dello Sport, partirà anche la caccia a Joshua Zirkzee del Bologna, che fa gola anche ad altri club e che verrà affrontato proprio sabato sera nel match di campionato a San Siro. In una recente intervista, il d.s. rossoblu Marco Di Vaio ha detto che sul giocatore “il prezzo è libero”. Intanto è stato già visionato due volte dagli emissari rossoneri e anche in questo weekend a San Siro sarà oggetto di valutazioni. Ma la rosea sottolinea che le acquirenti busseranno alla porta da ogni dove, anche dall'estero. L'Arsenal avrebbe già stanziato 50 milioni da offrire al Bologna e anche il Manchester United è apparso con alcuni osservatori al Dall'Ara.