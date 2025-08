Avocado, "tossina botulinica": cosa va via dagli scaffali

È stata ritirata dal commercio "in via precauzionale" la "Polpa di Avocado a marchio Metro Chef utilizzata nella preparazione della ricetta" della salsa guacamole mangiata alla Fiesta Latina, evento che si è tenuto dal 22 al 25 luglio a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. A far scattare l'allarme gli otto casi di intossicazione alimentare, probabilmente riconducibili al botulino, di chi aveva mangiato i tacos con la salsa guacamole durante la festa. Ora la decisione del ritiro "in attesa che le autorità competenti effettuino gli opportuni accertamenti sulla salsa guacamole interessata e su tutti ingredienti utilizzati al fine di verificarne la conformità".

Come si legge in due avvisi dell'1 agosto, sono state ritirate le confezioni da un chilogrammo dei lotti LI4218 e LI4213 di un produttore del Perù per "possibile presenza di tossina botulinica". Intanto, l'azienda della Gdo e Horeca ha fatto sapere che "la qualità e la sicurezza dei prodotti sono per Metro una priorità assoluta: l'azienda ha tempestivamente adottato tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei clienti, allertandoli dell'accaduto, nel pieno rispetto della normativa vigente. Metro è in costante contatto con le autorità locali, forniremo aggiornamenti appena disponibili".