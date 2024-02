Jannik Sinner, "no" ad Amadeus? La vera ragione: cosa farà in quei giorni

01 febbraio 2024 a

Niente Sanremo, alla fine Jannik Sinner ha detto “no” per concentrarsi sui prossimi appuntamenti. "Sanremo è un bellissimo evento ma non posso fermarmi — ha detto il 22enne tennista altoatesino nella conferenza stampa presso la nuova sede della Federtennis e padel di via della Camilluccia —. Lo seguirò e farò il tifo da casa. In quei giorni sarò impegnato nella preparazione per i prossimi obiettivi”. Per questo è stata cancellata dal calendario anche la partecipazione ai tornei dell'Atp di Marsiglia: una decisione ponderata con lo staff in previsione di altre tappe del circuito più importanti.

Sinner tornerà in campo per il Master 500 di Rotterdam, dal 12 al 18 febbraio in Olanda, mettendo la carriera (e i rispettivi sacrifici) al centro della sua vita. Facendo così valutazioni meditate: dopo la parentesi sul cemento indoor, si concentrerà sugli appuntamenti dei due prestigiosi Master 1000 americani in programma a marzo, che si giocheranno a Indian Wells e a Miami. Un antipasto robusto prima dell’arrivo sulla terra, quando dal 6 al 19 maggio andranno in scena gli Open d'Italia al Foro Italico.

E Sanremo e Amadeus così dicono addio alla speranza di vederlo sul palco dell’Ariston: "Sanremo deve includere non deve dividere – le parole del conduttore nei giorni in cui s'è sollevato il polverone intorno all'opportunità che il giocatore fosse presente nella Città dei Fiori —. La cosa importante è la tua serenità e la tua tranquillità e naturalmente non volevo metterti in imbarazzo. È importante che tu ti dedichi al tennis".