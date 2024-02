Inter-Juve, Inzaghi sfotte Allegri: "Bello riposato, stasera!"

05 febbraio 2024 a

a

a

Un 1-0 nel big match contro la Juventus che profuma di 20° titolo (e di seconda stella). L’Inter batte anche i bianconeri di Massimiliano Allegri e vola a +4, in attesa di recuperare lo scontro contro l’Atalanta che potrebbe farla volare a +7. Morale alle stelle e squadra che si conferma come la più completa e forte del campionato, ma Simone Inzaghi mantiene la calma, nonostante una provocazione lanciata ai rivali della Vecchia Signora su Yann Sommer. Il portiere nerazzurro “penso sia stato sempre attento, ma è stato bello riposato stasera (domenica sera, ndr) — ha detto in maniera schietta l’ex allenatore della Lazio a Dazn —. Sapevamo che bisognava tenere fino alla fine, la squadra è stata bravissima. Questi ragazzi stanno lavorando da sette mesi in modo esemplare e dobbiamo continuare, come detto è solamente una tappa”.

Inzaghi: “Vittoria strameritata, Szczesny l’ha tenuta aperta”

La vittoria “è importante, strameritata, voluta con la forza, col gruppo, per come l'abbiamo preparata, per come abbiamo giocato — ha aggiunto Simone Inzaghi —. Siamo molto contenti, ma è solo una tappa di un lungo percorso”. Manca ancora tantissimo e la Juve e il Milan ci proveranno ancora “però davanti ai nostri tifosi, in uno stadio così che ci ha trascinato dal riscaldamento fino al 95′, è una bellissima serata, ma è solo una tappa di un percorso ancora molto lungo — ha aggiunto —. Szczesny l'ha tenuta aperta, ha fatto due parate su Arnautovic e Barella incredibili, però vedevo la squadra concentrata, abbiamo concesso una ripartenza in 95 minuti”. Va bene non abbassare l’attenzione, ma con un un potenziale +7 e lo scontro diretto a favore sia sulla Juve che molto probabilmente sul Milan (derby d’andata è finito 5-1 in attesa del ritorno), non sembrano esserci molte storie.

"Non date valore al lavoro": Lele Adani sbrocca ancora contro Massimiliano Allegri

Inzaghi: “Quattro mesi alla fine, continuiamo così”

Mancano ancora quattro mesi alla fine del campionato “che saranno intensi, con tantissime partite e dobbiamo continuare in questo modo — ha chiuso Inzaghi a Dazn —. Abbiamo vinto 18 partite su 22 in campionato, fatto un percorso straordinario e nonostante questo siamo a 4 punti dalla Juventus, anche il Milan è sempre lì. Altre due squadre stanno tenendo una marcia altissima. L'anno scorso con questo punteggio il Napoli era molto più avanti rispetto alle altre. Chiaramente il risultato per quello che si è visto è molto stretto, però è una vittoria importantissima”.