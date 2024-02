Jannik Sinner, Lindsey Vonn svela il segreto del tennista: "Pensa che non cambierà nulla"

05 febbraio 2024 a

La star italiana del momento, Jannik Sinner, ha incontrato Lindsey Vonn per la prima volta, dopo gli apprezzamenti passati ricevuti dalla sciatrice. I due si sono incontrati sulla neve per sciare assieme e la 39enne del Minnesota — come avevano fatto nel 2022, sulle montagne di casa di Jannik — ha spiegato cosa l'ha colpita del fresco vincitore dell'Australian Open di tennis: "Ho sempre pensato che fosse davvero speciale che lui fosse un ex sciatore ed è ovviamente per quello che siamo entrati in contatto — ha detto la Vonn al sito dell'ATPTour —. È un ragazzo piuttosto timido, ma è davvero umile e sempre super gentile. Penso che abbia grandi prospettive nello sport e penso che in una certa misura derivi anche dallo sci. Ne abbiamo parlato parecchie volte".

Vonn: “Sinner come Federer per la pressione”

Per Vonn, Sinner è molto simile nel gioco a sua maestà Roger Federer, suo amico di vecchia data, anche per il modo di tenere a bada la pressione: "È semplicemente un grande atleta, molto intelligente, e non mi sorprende che abbia vinto in Australia — ha aggiunto la statunitense —. Pensavo che avrebbe vinto prima, ma è qualcuno che resterà in circolazione per molto tempo. E mi ricorda davvero Roger, a dire il vero. Se è sotto pressione, e deve servire, ha un match point o qualcosa del genere, la sua prospettiva è che se sbaglia il punto, non succederà nulla. Non è come nello sci, dove se non prendi bene la curva cadi e potresti farti molto male. Quindi è il tipo di coraggio con cui lui mette tutto in gioco, qualunque sia la situazione”.

Vonn: “Sinner alto, quando sciavo con lui avevo timore..."

Se lo sci può essere pericoloso, Vonn ha ammesso che il correre ad alte velocità sulla neve le ha dato emozioni forti pagando però un prezzo molto alto: "Se commetti un errore sei nei guai, il che è qualcosa che ho davvero amato — ha concluso la sciatrice —. Amavo il rischio, amavo andare veloce, l'adrenalina e tutte quelle cose. Ma è uno sport molto pericoloso e mi è costato caro. Ho subìto più di dieci interventi chirurgici adesso e quindi ho sempre detto a Jannik: Hai scelto lo sport giusto, pratichi uno sport molto più sicuro". Per la sciatrice, Sinner “è maturo per la sua età e davvero alto, quindi più sei alto, penso che più sia difficile sciare. Ma penso che sia simile al suo tennis. È molto fluido ed elegante ed è in grado di eseguire curve davvero belle e sembra davvero senza sforzo per lui. In realtà ero piuttosto nervosa mentre sciavo con lui perché non volevo essere la ragione per cui gli succedesse qualcosa e lui si facesse male. Ma dopo aver sciato con lui, era chiaro che non sarebbe accaduto. È molto abile ed è uno sciatore davvero elegante", ha concluso la Vonn.