Mbappè lascia il Psg: l'annuncio che cambia il calcio mondiale

Mbappé ha sbloccato la gara vinta 2-0 dal Psg contro la Real Sociedad nell’andata degli ottavi di Champions. Salvo clamorosi colpi di scena, è stato uno degli ultimi gol di Kylian con il club parigino. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il francese ha già avvisato il patron Nasser Al-Khelaifi dell’intenzione di non esercitare la clausola di rinnovo automatico del contratto: in estate si trasferirà al Real Madrid, ma non lo farà proprio a parametro zero, dato che dovrà versare 80 milioni al Psg.