Napoli, "Mazzarri esonerato": il nome del nuovo allenatore

L’allenamento della mattina di lunedì 19 febbraio lo dirigerà ancora Walter Mazzarri, dal pomeriggio però dovrebbe esserci il cambio di allenatore sulla panchina del Napoli. Il patron Aurelio de Laurentiis ha deciso: sarà Francesco Calzona il sostituto dell’attuale allenatore ex Torino, che firmerà per tre mesi e ricoprirà il doppio incarico di c.t. della Slovacchia e di allenatore del club azzurro.

Con lui come vice ci sarà l’ex capitano Marek Hamsik, che conosce bene il club e può portare la giusta scintilla alla squadra. Se la prossima stagione, poi, il Napoli volesse continuare con Calzona, anche ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio nel capoluogo campano, dovrà pagare la stessa clausola. Il cambio è a un passo e si attende solo l’ufficialità.

Calzona, anche Hamsik nel suo staff

Calzona sarà di fatto il terzo allenatore in pochi mesi, dopo la festa Scudetto della scorsa stagione che è stata attesa per 33 anni. Una stagione da incubo quella degli Azzurri, che dopo l’addio di Luciano Spalletti non si sono più ripresi. Prima Rudi Garcia, poi Walter Mazzarri ora Calzona. Che nel suo staff dovrebbe essere affiancato anche da Francesco Sinatti. Si tratta dell'ex preparatore atletico di Spalletti, che dunque entrerà a far parte del nuovo team formato al fianco di Calzona, per chiudere la stagione al Napoli provando a centrare quanti più obiettivi possibili. Per far sì che l’operazione si concluda in positivo, si aspetta la liberatoria anche dalla nazionale slovacca. Anche la Figc non si opporrebbe al doppio incarico.