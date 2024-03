Beppe Bergomi squalificato per 20 giorni per uno spintone

08 marzo 2024 a

Lo zio Beppe Bergomi stavolta ha sbagliato. Come ha riportato La Repubblica, dopo essere stato punito dal giudice sportivo regionale della Lombardia per un episodio avvenuto in occasione di una partita dilettantistica giovanile che lo vedeva protagonista nelle vesti di tecnico.

Oltre a essere opinionista di Sky, infatti, è anche l'allenatore di una squadra under, l'Accademia Internazionale, e in occasione di una partita del 3 marzo è stato punito per aver "spinto" un dirigente avversario. Nel comunicato ufficiale del giudice sportivo si legge che Bergomi "ammonito durante la gara, al termine della stessa veniva inibito per aver spintonato un dirigente avversario”. L'ex difensore dell'Inter dovrà stare fermo per circa 20 giorni e dunque fino al 20 marzo, per i fatti accaduto nella sfida contro l'Alcione, persa 2-0.

Come riportato dal quotidiano romano, nonostante l'amicizia tra i due club, i fatti in campo hanno preso una piega particolare. L'arbitra ha inizialmente ammonito Bergomi, che poi però avrebbe mostrato un po' di nervosismo con un dirigente avversario. Non si sa bene cosa abbia fatto scattare Bergomi, che però in un’intervista a Il Giorno ha smentito le spinte: "Voglio scusarmi per quel che è successo, e lo faccio verso tutti coloro i quali mi conoscono, i miei ragazzi, il ragazzo con cui ho avuto una discussione — le sue parole —. Ho sbagliato e non mi tiro indietro dalle mie responsabilità anche perché in tanti anni che alleno è la seconda espulsione, la prima in campionati dilettantistici giovanili. Nella precedente occasione si trattava di una finale Beretti con l’Inter”.

E poi ancora: "Ci confrontiamo con lo psicologo dello sport parlando di valori, e anche per questo devo dare l’esempio. Ho più di 60 anni, mi scuso con il ragazzo dell’Alcione e avrei dovuto stare al mio posto. Ma siamo tutti esseri umani".