Adrian Newey "con Lewis Hamilton alla Ferrari"

La bomba sganciata da Bbc e Auto Motor und Sport, nel giorno della Festa della Liberazione, ha avuto del clamoroso. Nonostante le voci passate di fedeltà alla Red Bull, Adrian Newey potrebbe ora lasciare seriamente la Red Bull perché turbato dallo scandalo Sexgate e oramai in disaccordo nel rapporto con Christian Horner.

Il team principal inglese è riuscito momentaneamente a cavarsela nonostante le accuse della dipendente a sfondo sessuale ma Newey sarebbe anche infastidito per essere stato “retrocesso” alla progettazione della nuova hypercar di Milton Keynes (la RB17) rispetto al progetto F1, con i poteri tutti centralizzati al direttore tecnico Pierre Waché. In caso di addio, sarebbe costretto a rispettare il gardening leave — il più o meno lungo periodo sabbatico che in F1 tutti i dipendenti devono osservare quando cambiano squadra — prima di iniziare una nuova avventura.

E se l’addio fosse a un passo come dicono i due siti, Newey avrebbe grandi possibilità di andare ovunque. Dall’Aston Martin alla McLaren, dalla Mercedes all’Audi in arrivo nel 2026. Tutti con grande denaro a disposizione per sognare una crescita alla pari della Red Bul. Il sogno dei ferraristi, però, è di vederlo a Maranello nel vincere un Mondiale che manca da troppi anni.

Sarebbe quasi la conclusione perfetta di una carriera straordinaria, dove ha saputo prendersi due domini con il team della bevanda energetica: tra 2010 e 2014 con Vettel, dal 2021 a oggi con Verstappen. Considerando anche il sogno di lavorare con Hamilton dell’attuale d.t. britannico, dichiarato in un’intervista dello scorso anno, tutto ciò ora sarebbe possibile dopo il passaggio (giù ufficializzato) di Lewis in Emilia dal 2025 al posto di Sainz. Proprio Lewis, passando dalla McLaren alla Mercedes nel 2012, azzeccò la sua scelta. Chissà che il suo fiuto non lo abbia perso neanche ora.