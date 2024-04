Milan, la voce indiscreta: "Via Leao, Mendes a Parigi", interviene Furlani

28 aprile 2024 a

Il Milan ha raccolto un punto a Torino che ai fini della classifica sposta poco ma che comunque serve a mantenere a distanza di sicurezza la Juventus. L’attesa sfida dell’Allianz Stadium tra la terza e la seconda della classifica è terminata senza reti dopo 90 minuti molto al di sotto delle aspettative. Due squadre che hanno confermato anche nell’occasione l’inversione di tendenza degli ultimi tempi e un livello qualitativo nel complesso piuttosto basso. Un pari che potrebbe far felici soprattutto le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. Primo tempo decisamente avaro di emozioni.

Tanto equilibrio ma poche emozioni e ancor meno occasioni da gol. L’unica degna di nota è stata quella in pieno recupero quando, su calcio di punizione, Vlahovic ha chiamato alla parata sul proprio palo Sportiello che ha deviato in corner. Nel complesso, la difesa del Milan, nonostante l’emergenza ha tenuto bene, mentre l’innesto di Yildiz al posto di Chiesa non ha sortito nella prima parte di gara quella pericolosità che i tifosi bianconeri avevano auspicato con la presenza del talento turco in campo. Ma con la stagione che volge al termine si guarda anche al mercato. E le voci di una possibile partenza di Leao si rincorrono: "È un giocatore del Milan, ha un contratto lungo e vuole rimanere al Milan. Quindi rimane", ha affermato Giorgio Furlani, parlando del club e dei suoi gioielli, allenatore compreso.

Il Milan piomba nel caos: "minacce" per Lopetegui, incubo rossonero

"Noi abbiamo un allenatore, si chiama Stefano Pioli - ha ricordato Furlani a Dazn dopo il pareggio tra Juventus e rossoneri - Siamo focalizzati sul finire bene la stagione. Non è andata come speravamo: siamo secondi e vogliamo rimanerci, siamo il Milan e vogliamo vincere". Ma alcune indiscrezioni riportate da SportMediaset parlano di Jorge Mendes, noto procuratore, a Parigi. In calendario un incontro di mercato col Psg: secondo O Jogo, al centro dei discorsi potrebbe finirci pure il milanista Rafa Leao oltre a Bernardo Silva del Manchester City e Lamine Yamal, grande talento e già blindato dal Barcellona.