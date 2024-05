Mbappè al Real? "Scena violenta" con l'emiro del Psg: dietro le quinte, finisce in rissa

16 maggio 2024 a

L’annuncio sul suo passaggio al Real Madrid, dalla prossima stagione, è stato fatto dal presidente della Liga Javier Tebas che in un'intervista all'argentino Olé ha parlato del futuro dell'attaccante ormai ex Psg: “Mbappé ha già firmato con il Real per i prossimi cinque anni”. Un tempo lungo per cercare di vincere la Champions. Kylian lo farà in una squadra fortissima, pronta alla finale di coppa contro il Borussia Dortmund e diretta dalla saggezza di Carlo Ancelotti.

Intanto, però, dalla Francia arriva un’indiscrezione del quotidiano Le Parisien, che parla di una forte lite tra l’attaccante e il presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. La situazione fra i due era già di estrema tensione da quando Mbappé aveva annunciato in estate di voler lasciare il Psg e il giocatore non aveva quasi più parlato con il presidente, rimanendo per un periodo fuori rosa in estate.

Nel video su Instagram con il quale ha annunciato il suo addio, però, il capitano dei Bleus ha ringraziato tutti, allenatori, direttori sportivi, impiegati della società, tifosi, senza pronunciare neppure una parola per il presidente, né per l'emiro del Qatar. Nasser Al-Khelaifi, che nel 2022 gli aveva garantito il contratto più remunerativo della storia del calcio francese, l'ha preso come un affronto.

Prima della partita contro il Tolosa, ha chiesto un incontro al giocatore, proprio al Parc des Princes a un'ora dal match contro il Tolosa. I due sono rimasti soli in una saletta e le parole si sono fatte subito pesanti e i due hanno alzato la voce in un vero e proprio scontro: "I muri tremavano”, ha riferito un testimone citato dal giornale, che descrive una scena "violenta". Tanto da costringere a ritardare l'inizio del riscaldamento prepartita dei giocatori, entrati in campo 4 minuti più tardi del previsto. Intanto, in un comunicato rilasciato martedì sera, il Psg ha smentito lo scontro fra Mbappé ed Al-Khelaifi, pur confermando l'incontro prima della partita per "finalizzare le modalità di trasferimento a fine stagione".