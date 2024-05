Massimo Allegri espulso impazzisce: "Dov'è Rocchi?", poi si strappa la camicia

16 maggio 2024 a

Mancavano pochi minuti al fischio finale, ma nonostante la vittoria quasi in cassaforte Massimiliano Allegri è andato su tutte le furie nel finale del match di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, che ha assegnato la vittoria alla Dea. In un finale caldissimo, il mister toscano è impazzito per i sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Maresca.

L’allenatore ex Milan, che a fine stagione potrebbe seriamente salutare la Vecchia Signora dopo otto anni di panchine, si è tolto la giacca lanciandola a terra, per poi scagliarsi con violenza contro il quarto uomo Mariani: faccia a faccia di qualche secondo, la situazione è sembrata rientrare prima del cartellino rosso da parte dell'arbitro napoletano.

Allegri, a questo punto, non ci ha visto più. Ha urlato di tutto contro gli arbitri e addirittura si è sbottonato la camicia, mentre il pubblica ha iniziato ad applaudire o fischiare in base al tifo. Nel finale Max è uscito dal campo, non prima di rivolgere una frase schietta davanti alle telecamere: “Dov'è Rocchi? dov'è Rocchi?".

Poco importa però il rosso al toscano, dato che pochi minuti dopo la finale si è chiusa in favore dei bianconeri, che l’hanno vinta per 1-0 con il gol di Dusan Vlahovic al 4’ di gioco. Nel finale di match, il tiro di Pasalic è stato ben parato da Perin, prima che Maresca concedesse il triplice fischio. Nel frattempo, Allegri si è ricomposto ed è entrato in campo, con il vestito tutto in ordine. I giocatori l’hanno inzuppato d’acqua e provato senza grande successo a issarlo sulle braccia. Alla fine conta solo la vittoria…