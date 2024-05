Massimiliano Allegri di sasso in conferenza stampa: "Mi hanno già esonerato?"

16 maggio 2024 a

a

a



"L'importante era divertirsi, era un evento", poi ha detto di non aver perso il controllo nell’occasione del rosso nel finale di partita, prima di ricevere una domanda del tutto scivolosa.

È stato un Massimiliano Allegri show quello di mercoledì sera all’Olimpico, nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus vinta dai bianconeri per 1-0 (gol di Vlahovic al 4’). All’allenatore è stato chiesto questo da uno dei giornalisti presenti: "Qual è l'eredità tecnica e morale che lascia dopo questo triennio alla Juventus",

Vlahovic schianta l'Atalanta, la Coppa Italia è della Juve: l'ultimo sigillo di mister Allegri?

Allegri spiazzato dalla domanda, risponde di getto e con ironia dice: "Mi hanno già esonerato?". Il giornalista ha spiegato meglio la domanda, il tecnico ha proseguito parlando della sua squadra e del momento del suo ritorno, con le linee guide che gli aveva dato l'allora presidente Agnelli, con l'obiettivo finale della vittoria: "E stasera l'abbiamo raggiunto".

Dopo la partita, è sembrato che Allegri se la prendesse con Giuntoli per un momento. In particolare nell’esultanza di fine match, quando i giocatori erano in mezzo al campo insieme al toscano. Come si vede nelle immagini, pare che Allegri abbia voluto mandar via il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dalla festa della Juventus, proprio con chi ha avuto qualche screzio.

"Vaffa" a Giuntoli in campo e davanti a tutti, Allegri furioso: la faida-Juve in diretta tv | Video

Sguardo duro e dito inquisitore da parte del tecnico, che però poco dopo in diretta tv ha smentito tutto dicendo: "Ce l'avevo con Giuntoli? Non è successo niente, io rispetto molto la società e gli uomini", per poi virare su altri argomenti. Il futuro ora potrebbe non bastare comunque, dato che l’ex dirigente del Napoli sta pensando a Thiago Motta come prossimo allenatore della Juventus, avendo pronto per lui un biennale con opzione per il terzo anno. Con l’italo-brasiliano, l’idea sarebbe quella di una Juve sviluppata attorno al 4-2-3-1 o al 4-3-3, con un gioco più europeo che possa esaltare il valore dei singoli in una struttura di squadra ben organizzata e fortemente solida.