Cristiano Ronaldo, la frase dopo il record di gol: "Sono loro ad inseguire me"

Con la trentaquattresima e trentacinquesima rete in campionato, Cristiano Ronaldo ha battuto il record di marcature stagionali nella Pro League saudita, durante il successo del suo club Al-Nassr contro l’Al-Ittihad per 4-2. E l’ex attaccante della Juve ci ha festeggiato su, vantandosi con la sua solita sfacciataggine: “Non inseguo i record, sono i record che seguono me", è il suo tweet su ‘X' (l’ex Twitter). L'ex di Juventus, Real Madrid e Manchester United, nella serata araba di lunedì, ha segnato nel recupero del primo tempo e poi al 69', con un colpo di testa che ha battuto il precedente record del marocchino Abderrazak Hamdallah, risalente alla stagione 2018-2019.

Con i 35 gol nel campionato saudita, CR7 è diventato il primo giocatore nella storia a diventare capocannoniere in quattro campionati e in quattro leghe differenti: in Premier League (con il Manchester United nel 2007/2008 - 31 gol), nella Liga spagnola (con il Real Madrid nel 2010-2011 - 40 gol; nel 2013/2014 - 31 gol; 2014/2015 - 48 gol), in Serie A (con la Juventus nel 2020/2021 - 29 gol) e appunto nella Saudi Pro League (con l'Al-Nassr nel 2023/2024 - 35 gol).

Tolta però la gioia personale, il suo Al-Nassr, dove CR7 è arrivato a dicembre 2022, ha chiuso al secondo posto in classifica nel campionato mediorientale, con una distanza di 14 punti dall'Al Hilal dell’ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic e di Neymar jr., che ha vinto con tre turni di anticipo chiudendo da imbattuto con 90 punti (+12 sull'Al Nassr di CR7) — in particolare con 29 vittorie e tre sconfitte — a condimento di ben 96 goal segnati e solo 21 subiti.

Lo stesso club ora insegue un altro portoghese: Rafa Leao, oggi al Milan. Come trapelato la scorsa settimana , che sarebbe disposto a pagare la clausola di 175 milioni di euro. Nell’operazione, sarebbe coinvolto l'intermediario Mario Rui, che ha legami con la famiglia reale saudita e avrebbe già dato la disponibilità per lavorare all'affare. Resta quindi eventualmente da capire che cosa ne pensa Rafa, ancora fresco di rinnovo col Milan e, soprattutto, desideroso di progredire e consacrarsi ad alti livelli in Europa.