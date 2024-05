Sinner sta con la sua ex Anna? Kyrgios sbrocca: veleno puro

30 maggio 2024 a

No, Nick Kyrgios non l'ha presa bene. Il tennista australiano, fermo da tempo per guai fisici che potrebbero aver decretato la fine della sua carriera, ha accolto la relazione tra Jannik Sinner e la sua ex fidanzata Anna Kalinskaya con un commento velenoso e sibillino su X, l'ex Twitter. Nessun riferimento diretto ai due colleghi, che da pochi giorni hanno confermato di fare coppia fissa, ma talmente chiaro da attirargli critiche e giudizi negativi. Anche per questo l'ex finalista di Wimbledon ha deciso di cancellare il post, non prima di aver regalato qualche altro commento pepato.

Kyrgios, il più famoso bad boy (ragazzaccio) del tennis mondiale e la graziosissima russa Anna hanno avuto una storia tra 2019 e 2020, finita decisamente male. Ora Nick se ne è uscito con una frase di questo tipo: "Il mondo del tennis mi fa ridere. Se tu lo sai, lo sai", con raffica di emoji tra il sarcastico e il disgustato. Tanti commentatori hanno collegato lo sfogo al gossip del momento nel mondo di palline e racchetta. Kyrgios ha poi cancellato tutto nel giro di pochi minuti, e sono arrivate le prime contestazioni: "Smettila di cancellare i tweet", con insulto aggiuntivo. Replica dell'australiano: "Hai 300 follower. La tua stessa famiglia non vuole sapere cosa stai facendo. Stai zitto".

Al di là dei botta e risposta bambineschi, è innegabile come tra Kyrgios e la Kalinskaya non scorra più buon sangue. Ai tempi della loro rottura, dopo il torneo di Acapulco, era stata proprio Anna a metterlo alla berlina sui social: "Ci siamo lasciati. Non siamo amici. Non parlerò di lui, abbiate un po' di rispetto anche per me, per favore". "Non sei un ‘ragazzaccio', sei semplicemente una cattiva persona", aveva scritto poco prima riferendosi direttamente al suo ex fidanzato, in un altro messaggio cancellato.

Il veleno tra ex si era trasformato quasi in una rissa, come rivelato dalla fiamma successiva di Kyrgios, la modella Chiara Passari. La Kalinskaya, ricordava, "ci ha visto in un club e ha lanciato un bicchiere al nostro tavolo, gli ha dato uno schiaffo, poi non mi ha lasciato in pace, è salita su un taxi con Nick ed è finita nel nostro hotel dove ha continuato a cercare di entrare nella nostra camera. Conclusione: è pazza al 100%. Il tutto mentre ha il suo ragazzo…".